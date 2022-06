Gf Vip, Iconiza sgancia la bomba su Soleil Sorge: “Mi ha detto di fingere l’aggressione omofoba”

Emergono nuovi scenari dietro lo scandalo scoppiato lo scorso anno circa la finta aggressione omofoba di Iconize: l’influencer accusa Soleil Sorge.

Sono ancora vivi i ricordi dello scandalo scoppiato a proposito della finta aggressione omofoba inscenata da Iconize: l’influencer si era procurato lividi e ferite con un surgelato attribuendoli, invece, ad un gruppo di persone da cui sarebbe stato attaccato a causa del suo orientamento sessuale.

La polemica che ne era scaturita era stata a lungo discussa nel salotto di Barbara D’Urso: qui si erano scontrati Iconize e la sua ex amica Soleil Sorge proprio circa l’aggressione inscenata.

Iconize e Soleil Sorge: dove sta la verità circa l’aggressione omofoba?

Lo scorso anno Soleil non ci aveva pensato due volte prima di sbugiardare in diretta nazionale Iconize raccontando che gli ematomi presenti sul volto dell’ex fidanzato di Tommaso Zorzi erano stati procurati in modo assolutamente autonomo: i lividi sarebbero stati frutto di un lancio mirato di surgelati sul viso per dare l’impressione di essere stato vittima di un’aggressione.

A distanza di tempo a riaccendere i riflettori sulla vicenda è stata Deianira Marzano parlandone sul suo profilo social. In un secondo momento anche lo stesso Iconize ha deciso di parlare. Ma quali sono le novità a proposito della finta aggressione? «7 mesi fa Marco mi ha fatto ascoltare un vocale di Soleil e io gli promisi che non ne avrei parlato. Nel vocale era chiaro come lei avesse inscenato l’idea dell’aggressione, come doveva riprendersi con la telecamera, dava consigli su come doveva fare quando andava in televisione, non è un vocale di 2 secondi ma molto dettagliato e approfondito», ha raccontato Deianira su Instagram.

Iconize accusa Soleil Sorge: “Ha fatto il teatrino contro di me!”

Sembrerebbe, stando a queste dichiarazioni, che Soleil, impegnata attualmente nel reality del Grande Fratello Vip, avrebbe mentito per poter ottenere più ospitate possibili nei talk show. E Iconize, cosa dice? «Non volevo intervenire ma visto che mi state tempestando di messaggi ora vi racconto la verità», dice Marco ferrero, questo il vero nome di Iconize. Su Soleil è pronto a puntare il dito, confermando le parole di Deianira Marzano: «Ha fatto il teatrino contro di me. Ho visto cosa è uscito sul web. Ora cosa devo fare? Mi sono fatto prendere in giro e sono stati lì a guardare. Ora mi sono anche stufato. Questa storia dev’essere chiusa e così mi sento di dirvi che non è tutto come sembra. Io faccio un lavoro che amo e che voglio continuare a fare. Perciò mi sono allontanato e dissociato da questa storia. Ma dato gli ultimi avvenimenti, mi sento costretto a dire la verità», ha scritto l’influencer.

Ma non è tutto: Iconize ha deciso di sganciare contro la Sorge una vera e propria bomba, condividendo un audio in cui Soleil gli dà dei consigli su come comportarsi in tv: «Amore come presenza televisiva non eri credibile», dice l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Luca Onestini. Marco ha deciso di parlare dopo aver visto il comportamento della Sorge nel reality di Alfonso Signorini: «Questa è la persona che ha fatto il teatrino contro di me! Fingendosi sconvolta quando sapeva tutto e mi dava anche direttive su come stare in tv! È troppo stxxxa per meritare il mio silenzio ma ora torno a dedicarmi al mio lavoro. Con questo passo e chiudo», conclude l’influencer.