Mara Venier e Maria De Filippi nello stesso show, il sogno Rai prende vita: “Tornerei da lei anche domani”

In un lunga intervista, Mara Venier ha parlato del futuro di Domenica In, ma anche della profonda amicizia che la lega a Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto.

Lei è una delle grandi regine della televisione italiana, autentica star della domenica del piccolo schermo nostrano. Stiamo parlando della conduttrice Mara Venier, da ormai diversi anni al timone di Domenica In.

Il popolarissimo talk di Rai Uno – che va in onda in daytime – anche quest’anno ha battuto la concorrenza, nonostante il palinsesto domenicale di Canale 5 sia stato totalmente rivoluzionato, con l’arrivo di Silvia Toffanin e il suo Verissimo e Anna Tatangelo con Scene da un matrimonio.

Dal prossimo autunno, dunque, ripartirà la sfida. Mara Venier ha già annunciato, nel corso di una delle ultime puntate di Domenica In, che sarà ancora lei a guidare il talk cult di Rai Uno. Ma per quanto ancora?

Le parole di Mara Venier

La domanda è certamente lecita, dal momento che, la stessa conduttrice, ha più volte spiegato di volersi fermare, salvo poi ritornare – per la gioia dei telespettatori – sui propri passi. Davvero impossibile ipotizzare Domenica In senza Mara Venier. Vincente anche l’esperimento della prima serata – Domenica In Show – andato in onda il venerdì sera che ha offerto un’incredibile assist a Viale Mazzini per la prossima stagione. Nel corso di un’intervista rilasciata a TvBlog, Venier ha parlato della sua esperienza al timone del talk, rivelando che, fin quando in numeri dello share la premieranno, sarà difficile dire di “no” alla Rai.

La conduttrice ha poi continuato: “Io ho anche altre proposte, non ho solo Domenica in, volendo potrei continuare a lavorare anche senza Domenica in e magari divertendomi anche di più. Però Domenica in è il programma che mi ha dato tutto. Dico sempre che è l’ultimo anno che la faccio, ma poi diventa per me molto difficile staccarmi da questa trasmissione. Me ne andrò da Domenica in quando il pubblico si stancherà di me”.

L’amicizia con Maria De Filippi

Per diversi mesi, Mara Venier ha dovuto scontrarsi con Amici, il talent cult di Canale 5 ideato e diretto da Maria De Filippi. Le due iconiche conduttrici sono anche grandi amiche, anche se spesso concorrenti.

Non è escluso che, in un prossimo futuro, Mara Venier e Maria De Filippi possano trovarsi fianco a fianco. Ha svelato la conduttrice Rai: “Tornerei a lavorare con Maria domani mattina. Ci vorrebbe l’idea giusta per un programma insieme”.