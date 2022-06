Ubriaco assale poliziotto fuori servizio in un pub: arrestato

È successo a Striano (Napoli), in via Sarno. L’uomo aveva già dei precedenti polizia. Ecco cosa è successo

Un poliziotto che non era in servizio, si trovava in un pub di Striano (Napoli), in via Sarno. Il titolare del pub si è avvicinato all’agente e gli ha detto che c’era un uomo ubriaco che voleva gli fossero serviti altri alcolici e che, dopo che lui si era rifiutato di somministrarglieli, lo aveva minacciato.

Il poliziotto, a quel punto, dopo essersi identificato, ha provato a far stare calmo l’uomo, che però ha iniziato a inveire contro di lui finché non è sopraggiunta una volante della polizia, e l’uomo è stato fermato in seguito a una colluttazione.

In manette è finito M.M., 47 anni, slovacco con dei precedenti, accusato di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.