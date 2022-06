Covid, il virus rialza la testa: + 8% in ospedale nelle ultime 24 ore

Cresciuta, nelle ultime 24 ore, la percentuale di posti nei reparti ospedalieri di area non critica occupati da pazienti contagiati dal Covid-19.

Aumentati anche nuovi contagi e i morti a causa del virus.

Covid in risalita. Cresciuti dell’8%, in 24 ore, i posti occupati in ospedale in area non critica. Un anno fa il valore si aggirava attorno al 4%. Stabili invece (al 2%) le terapie intensive (un anno fa al 4%). Sono i dati riportati dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 22 giugno 2022, diffusi oggi.

In 24 ore la percentuale di posti nei reparti ospedalieri di area medica, o non critica, occupati da pazienti Covid aumenta in cinque regioni: Friuli Venezia Giulia (9%), Molise (6%), Sardegna (7%), Toscana (6%), Umbria (18%). Stabile invece la percentuale in sedici regioni o province autonome. Sempre nelle ultime 24 ore, crescono le terapie intensive in Abruzzo (al 2%), Lazio (6%), Liguria (10%), Sardegna (4%).

Aumentati anche i morti a causa del virus

Nelle ultime 24 ore sono 56.166 i nuovi contagi da Covid-19, stando ai dati del ministero della Salute. Mercoledì erano stati 53.905. In aumento le vittime dell’infezione: 75, contro le 50 di ieri. I tamponi eseguiti sono stati in totale, tra antigenici e molecolari, 248.042. Tasso di positività al 22,6%, in crescita rispetto al 21,8% di mercoledì.

Nel frattempo l’Ema ha dato l’ok alla messa in commercio del vaccino anti-Covid Valneva per la vaccinazione primaria nella fascia di età 18-50 anni. Uno studio dell’Imperial College di Londra e pubblicato su Lancet ha mostrato che la vaccinazione contro il Covid ha evitato, tra fine 2020 e tutto il 2021, circa 20 milioni di morti nel mondo. Ridotte di oltre la metà le potenziali vittime della pandemia nel primo anno di vaccinazioni.