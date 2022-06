Schianto tra due camion in autostrada: un morto e 6 feriti

Due camion si sono scontrati, della candeggina è andata persa e c’è stato un principio di incendio prima di Valsamoggia (Bologna).

Due camion si sono scontrati stamane lungo l’autostrada A1 e uno dei tir, in seguito al forte impatto, si è ribaltato sulla carreggiata e ha perso una parte del carico che trasportava, ossia candeggina, innescando un principio di rogo.

L’altro camion, invece, devastato ad altezza cabina, ha visto il cadavere del conducente, già morto quando i vigili del fuoco sono intervenuti. Anche un’auto è rimasta coinvolta nel sinistro. L’incidente è occorso stanotte verso le 4 sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto Modena Sud/Valsamoggia, poi chiuso in tutte e due le direzioni a causa del New Jersey finito in mezzo all’altra corsia.

Un uomo è morto e sei persone sono rimaste ferite e trasportate all’ospedale Maggiore di Bologna, tra cui anche un bambino che si trovava nell’automobile. Da quanto si apprende, uno dei tir, dopo essersi schiantato contro l’altro camion, si è ribaltato e ha perso parte della candeggina che trasportava, il che ha fatto innescare un principio di incendio che i vigili del fuoco hanno stroncato.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono sopraggiunti soccorritori e meccanici, polizia stradale che si è occupata di tutti i rilievi del caso. Code e disagi lungo l’autostrada. Col caldo, infatti, si è provveduto a distribuire bottigliette d’acqua ai viaggiatori bloccati in auto.