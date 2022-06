Aereo biposto da turismo finisce per schiantarsi sul Monte Bianco: due morti

A perdere la vita, l’istruttore di volo e il suo allievo, un giovane di 30 anni. Erano decollati ieri pomeriggio dalla Savoia (Francia) e poi dati per dispersi

Un volo da turismo biposto si è andato a schiantare sulla parte francese del Monte Bianco, e le due persone che erano sull’aereo sono morte nell’impatto.

L’aereo era decollato ieri pomeriggio, 24 giugno, da Albertville, che si trova in Savoia (Francia), e poi non essendo più rintracciabile lo avevano dato per disperso, come ha spiegato la prefettura dell’Alta Savoia.

I due defunti, da quando riportano i media francesi, sono un istruttore di volo di 60 anni e un allievo di 30 anni. L’allerta è partita ieri sera tardi, ma a causa delle cattive condizioni meteo non è stato possibile sorvolare il settore in cui la presenza nella zona era stata rilevata l’ultima volta. Si è quindi ricominciato a cercarli all’alba, verso le 6:30 e la polizia di Chamonix ha rintracciato l’aereo danneggiato in modo grave a 2.600 metri.

«Le circostanze dell’incidente sono al momento sconosciute e saranno determinate nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria», ha comunicato la prefettura dell’Alta Savoia.