Ucraina, missile russo fa inversione a “U” e cade sui soldati che lo avevano lanciato [VIDEO]

Incredibile incidente in Donbass. Truppe filorusse lanciano un missile terra-aria. Che però inverte la rotta e ricade su di loro.

È successo in Lugansk, a qualche decina di miglia da Severodonetsk, scenario dei combattimenti feroci degli ultimi tempi.

È diventato virale sui social il video di un missile terra-aria lanciato dalle forze armate russe. Il video mostra il razzo ruotarsi di 180 gradi e, poco dopo il lancio, schiantarsi poi nella stessa posizione dalla quale i militari lo avevano lanciato. Il clamoroso autogol è avvenuto nella regione di Lugansk, nei pressi della città di Alchevsk, a circa 55 miglia a sud di Severodonetsk, zona degli scontri più duri delle ultime settimane. Stando ai rapporti, il missile – forse un S300 – è stato lanciato dai separatisti filo-russi della Repubblica popolare di Lugansk.

La causa dell’incidente ancora non è chiara. C’è chi ipotizza un possibile hackeraggio o un jamming (una specie di azione di “disturbo” attraverso la radio) da parte di un drone dell’esercito ucraino. Ma l’ipotesi sembra da scartare. Il video diffuso mostra il missile che causa una grande esplosione inondando di scintille l’area attorno. Una deflagrazione forse provocata dall’esplosione di carburante. Per i media del posto l’incidente è avvenuto non distante da edifici residenziali ma si hanno notizie sulle vittime subite dalle forze russe e separatiste.

Nel 2018 un indicente simile

Un incidente analogo era capitato nel 2018 in Arabia Saudita, quando un missile di difesa aerea Patriot di fabbricazione americano utilizzato per colpire i missili balistici lanciati dalla milizia Houthi dello Yemen si era girato andando a schiantarsi contro una zona residenziale di Riyadh.