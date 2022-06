Bimbo di tre anni travolto e ucciso da un’auto sotto lo sguardo della madre

Il bimbo è poi deceduto al nosocomio San Paolo dove era giunto in condizioni gravissime. L’autista sarebbe stato assalito

Un bambino di 3 anni è deceduto da poco all’ospedale San Paolo di Napoli, dove era finito in seguito a un sinistro stradale occorso in via Marco Paolo, a Fuorigrotta.

Nello specifico, il bimbo si trovava con sua madre, quando, per ragioni ancora tutte da appurare, un’auto lo ha travolto. Il conducente è sceso dal veicolo per soccorrere il piccolo. Per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda, stanno indagando la polizia.

Il piccolo si chiamava Christian Carezza e da quanto raccontano testimoni, l’automobilista sarebbe stato assalito e i poliziotti avrebbero sedato l’aggressione. Il ragazzo che guidava l’auto è stato trasportato al Cardarelli per le lesioni riportate mentre il bambino, già gravissimo in ambulanza, è morto all’ospedale San Paolo.