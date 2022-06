Anziano derubato al bancomat da un giovane che sputa sullo schermo

Si chiama tecnica del lama e per questo un giovane e una ragazza di 18 anni si sono beccati una denuncia da parte dei carabinieri

Un anziano si era recato al bancomat per prelevare e dopo essersi ben guardato le spalle e aver fatto tutte le operazioni necessarie, nell’attimo in cui il bancomat doveva erogare il denaro richiesto, un giovane si è avvicinato d’improvviso. Poi, come farebbe un lama, ha cominciato a sputare di continuo sul display del bancomat.

L’anziano, sorpreso ma anche schifato, ha fatto dei passi indietro. E proprio in quel momento, ecco arrivare una donna che approfittando di quello che stava accadendo, ha rubato il denaro erogato ed è sparita. La vittima ha tentato di reagite ma il complice ha usato di nuovo la tecnica del lama per dissuaderla, sputandogli addosso.

I due giovani ladri, utilizzando questa tecnica, avevano messo a segno circa dieci furti. Ma i sistemi di sicurezza li hanno incastrati e i due si sono beccati una denuncia.

La ragazza complice del giovane, una romena 18enne, doveva scontare una precedente ordinanza cautelare del tribunale dei minori per rapina. Ma dato che si è scoperto essere incinta, i carabinieri hanno provveduto a condurla in un istituto di pena per minorenni fuori regione, dove sconterà la pena prevista.