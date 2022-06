Emergenza siccità: Sala a Milano chiude tutte le fontane

Siccità, proclamato stato d’emergenza in Lombardia. Milano chiude tutte le fontane e vara misure di emergenza.

Sospesa anche l’irrigazione delle aree verdi. Per minimizzare il rischio di blackout la temperatura di uffici, negozi e abitazioni andrà mantenuta a 26 gradi.

Stato d’emergenza in Lombardia. Lo ha deciso ieri il governatore Attilio Fontana, firmando il decreto con cui dichiara lo stato di emergenza regionale fino al 30 settembre 2022. Una misura giunta a causa della «grave situazione di deficit idrico che sta interessando il territorio e a sostegno della popolazione, dell’ambiente e delle attività produttive interessate».

L’allarme siccità si è attivato e adesso anche Milano intende fare la propria parte. «Bisogna prendere provvedimenti», ha detto il sindaco Beppe Sala. «Ieri la Regione Lombardia ha decretato lo stato di emergenza idrica fino al 30 settembre e riteniamo giusto fare la nostra parte, adottando un’ordinanza che inviti cittadine e cittadini a ridurre al minimo l’uso di acqua potabile sia di uso domestico che per irrigare prati, giardini privati e pulire terrazzi e cortili».

Le regole del Comune di Milano

Il Comune così ha dettato le sue regole per l’emergenza siccità: «chiusura di tutte le fontane fatte salve quelle dove sia presente fauna e flora e i laghetti/rogge dei parchi cittadini; sospensione dell’irrigazione a spruzzo dei prati e delle aree verdi, eccetto l’irrigazione a goccia che interessa i nuovi impianti di alberi che devono essere preservati».

Per consumare meno energia e abbassare il rischio di blackout «si raccomanda di mantenere la temperatura di uffici, negozi, abitazioni a 26 gradi. Tutti i negozi dovranno tenere le porte chiuse anche in presenza di lame d’aria e mantenere la temperatura non al di sotto dei 26 gradi».

Come ultima cosa, termina il primo cittadino di Milano, «ho richiesto l’attivazione dei pozzi geotermici privati con scarico in corpi idrici per aumentare al massimo l’alimentazione di ogni roggia, cavo o colatore».