Due carabinieri accoltellati da un uomo nel corso di un tso

Attimi di panico in provincia di Reggio Calabria, a Giffone. Un uomo ha ferito due carabinieri per strada mentre cercavano di calmarlo. L’uomo, infatti, doveva essere sottoposto a un Tso (Trattamento Sanitario Obbligatorio).

I soccorritori li hanno subito portati al pronto soccorso di Polistena, dove sono giunti che sanguinavano. Per fortuna non sono in pericolo di vita, perché la lama non ha toccato gli organi vitali. A essere rimasti feriti, il maresciallo Giuseppe Mastropietro e il maresciallo Luigi Rossi.

Da quanto si apprende, l’uomo che li ha assaliti, 60 anni, che da tempo ha problemi psichici, aveva dato segni di squilibrio e per questo per lui era stato deciso un trattamento sanitario obbligatorio. Ma l’uomo avrebbe fatto resistenza tirando fuori un coltello, minacciando anche di farsi del male.

A quel punto, i sanitari e la municipale hanno chiamato i carabinieri, che hanno cercato di calmare l’uomo e sono stati colpiti da alcuni fendenti, riuscendo tuttavia a bloccarlo e a evitare che si autolesionasse. I carabinieri sono stati poi soccorsi e accompagnati in ospedale. Una volta saputo di quanto accaduto, i vertici dell’Arma hanno espresso ai due militari auguri di pronta guarigione.