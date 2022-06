Madre scorda il figlio di 5 anni nell’auto posteggiata al sole: il piccolo muore

Il piccolo Trace, 5 anni, era legato al suo seggiolino nella macchina, quando madre e sorellina sono scese per entrare in casa a preparare tutto per la festa della bambina. Il bimbo è morto di caldo

Amanda Means, 36 anni, era appena giunta a casa con i suoi bambini. È scesa dall’auto con la bambina più grande e ha dimenticato il figlio di 5 anni, il piccolo Trace, legato al seggiolino posteriore del suo Suv Porsche.

È quindi rientrata in casa con la figlia, dove è rimasta per diverse ore mentre il bimbo era solo nell’auto. La 36enne stava preparando tutto per il compleanno della figlia più grande. Inutile l’arrivo dei soccorritori, perché il piccolo è morto di caldo nell’auto parcheggiata al sole, a una temperatura di 37°C.

La triste vicenda è occorsa in Texas, ad Harris. Lo sceriffo della contea, Ed Gonzalez, in un post su facebook ha raccontato che quando la madre è entrata nel vialetto della propria casa e ha visto sua figlia di 8 anni uscire dalla vettura, ha pensato che pure l’altro figlio stesse seguendo la sorella.

Questo perché la donna ha raccontato che il bambino sapeva come fare a slacciarsi la cintura e uscire dal veicolo. Tuttavia, l’auto guidata dalla donna quel giorno era noleggiata, da quanto afferma lo sceriffo. Dopo circa due/tre ore, la donna si sarebbe accorta che il figlio era sparito.

È uscita fuori e ha trovato il figlio senza vita. La donna non è accusata del decesso del bambino, ma lo sceriffo sta investigando sui fatti. A Fox29, lo sceriffo ha spiegato:«Erano completamente eccitati dall’idea di preparare tutto. Sono scesi dall’auto e sono entrati in casa per continuare i preparativi. La mamma è entrata con la sorella».

I genitori di Trace si stanno separando, ma l’uomo non ritiene che la sua ex dovrebbe andare in carcere per il terribile errore commesso. Intanto, la polizia indaga.