Bimba di 11 mesi assassinata con l’acido all’asilo nido: maestra accusata del delitto

Una bambina di 11 mesi, di origini italiane (suo padre è di Torre Boldone, in provincia di Bergamo, ndr) è morta a Lione, in Francia, in un asilo nido.

L’uomo, infatti, si era trasferito in Francia per motivi di lavoro. I media francesi hanno raccontato l’orribile vicenda occorsa a questa bimba. I soccorritori l’hanno rinvenuta priva di conoscenza nell’asilo nido in cui si occupavano di lei, ed è poi deceduta in ospedale e lì si è scoperti che l’hanno uccisa con l’acido muriatico che avrebbe bevuto.

Come ipotizza la procura di Lione, a causare il decesso della piccola non sarebbe stato un caso, ma un’azione volontaria da parte di una maestra di 27 anni della bimba. La donna infatti avrebbe dato da bere alla bimba dell’acido muriatico, poiché era infastidita dal fatto che stesse piangendo e così l’avrebbe assassinata.

Durante l’interrogatorio occorso venerdì 24 giugno, la maestra ha confessato di aver dapprima spruzzato sulla bimba con un prodotto per il bagno a base di acido, e in seguito di averle fatto bere quello stesso liquido. Tutto questo perché non sopportava il fatto che la piccola piangesse. Addirittura il legale della maestra, dopo l’interrogatorio, ha detto che si è trattato di un «un gesto di rabbia e senza intenzioni omicide», ma attualmente la donna si trova nel carcere di Corbas.