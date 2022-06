Non solo Assegno Unico: tutti i nuovi aiuti per la famiglia, una mano dal Governo Draghi

Quest’anno è nato l’assegno unico universale.

Lo scopo del Governo è stato quello di razionalizzare gli aiuti di Stato alla famiglia.

Dunque una sola erogazione statale prendeva il posto di tanti aiuti che esistevano precedentemente. Recentemente l’assegno unico è stato potenziato e gli ISEE più bassi possono percepire cifre davvero interessanti e questo vale soprattutto se si hanno tre figli o più.

Ecco gli aiuti preziosi per le famiglie

Ma molti sono convinti che l’arrivo dell’assegno unico abbia reso impossibile l’esistenza di altri aiuti a sostegno della famiglia.

In effetti l’assegno unico avrebbe dovuto andare tendenzialmente in questa direzione ma ciò non significa che non ci siano altri bonus che possano valere davvero tanto per le famiglie. Un bonus che è nato quest’anno proprio insieme all’assegno unico è il bonus musica. Il bonus musica vale €1000 e consiste in una detrazione IRPEF al 19% per tutte le spese sostenute dalle famiglie per dare un’educazione musicale ai propri figli. A poterne beneficiare sono i ragazzi dai 5 ai 18 anni che frequentano i conservatori, le scuole di musica o altri corsi legati al mondo delle note. Per poterlo richiedere la famiglia deve avere un ISEE entro i €36000.

Bonus per i più piccoli e per gli studenti

Ma a sostegno della famiglia c’è anche il bonus asili nido. Infatti per i bambini dai 0 ai 3 anni gli asili nido pubblici e privati possono essere agevolati da questo bonus che può arrivare ad erogare anche cifre forti. Tutto dipende da quanto costa il nido al quale si scrive il bimbo e quale sia l’ISEE della famiglia. Il bonus per i nidi in particolare è legato ai mesi effettivamente frequentati al nido. Ma particolarmente importante è anche il bonus comunale per le madri single che abbiano un basso ISEE. Questo bonus garantisce un’erogazione per 5 mesi.

Un aiuto per la scuola

Ma particolarmente importanti in questo periodo di inflazione sono anche le borse di studio. Vengono erogate per merito o per l’ISEE basso e consentono alle famiglie di coprire in tutto o in parte le spese per la scuola. Queste borse di studio sono regionali e quindi bisogna verificarle sul sito della propria Regione.