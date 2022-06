Perché al posto di blocco stanno controllando i serbatoi auto e cosa rischi

I controlli al posto di blocco sono una routine sulle strade italiane ma per tanti automobilisti essere fermati è una seccatura, ma ora si controllano i serbatoi.

Però è importante ricordare che se è vero che al posto di blocco si perde un po’ di tempo è anche vero che il posto di blocco garantisce un forte elemento di sicurezza sulla strada.

Ma ora al posto di blocco tante cose stanno cambiando ed è importante capire quali nuovi controlli possono mettere in difficoltà gli automobilisti. Vi abbiamo già parlato del problema delle assicurazioni.

I nuovi controlli e perchè verificano il serbatoio

Infatti purtroppo tanti Italiani stanno scoprendo soltanto al posto di blocco di non essere realmente coperti dalla polizza assicurativa.

Questa situazione paradossale si verifica perché oggi tanti acquistano le polizze on-line per risparmiare ma molto spesso finiscono su siti truffaldini che generano delle finte polizze che non valgono niente. Una volta scoperto al posto di blocco che la polizza non è valida bisogna immediatamente sottoscriverne una nuova. Ma vediamo perché ora ci possono essere anche i controlli ai serbatoi delle auto e che cosa si rischia.

Ecco il problema del serbatoio e dei carburanti

Quando si viene fermati al posto di blocco normalmente gli agenti danno un’occhiata piuttosto superficiale alla vettura per vedere se c’è qualcosa che non va. Poi vengono richiesti anche patente, libretto di circolazione e il contrassegno dell’assicurazione. Ma oggi c’è anche la possibilità che venga controllato il serbatoio dell’auto. Il problema è che con i terribili rincari sui prezzi della benzina e del diesel, tanti Italiani per risparmiare stanno usando l’olio di colza oppure altri oli al posto del diesel nel proprio motore.

La sanzione ed i razionamenti

Utilizzare questi oli rischia di danneggiare fortemente il motore dell’auto ma è anche proibito dalla legge. Infatti su questi oli non si pagano le accise come invece si pagano su diesel e benzina e quindi utilizzarli può comportare una forte sanzione. Ma si temono anche i razionamenti sul diesel perchè le scorte sono sempre più ridotte ed i prezzi sono considerati in aumento. Dunque non si esclude che in futuro l’esecutivo possa intraprendere questa strada.