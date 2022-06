Si prevede un’esplosione del valore dell’oro, chi lo ha in casa festeggerà

Negli ultimi mesi il metallo giallo è stato piuttosto fiacco, ma ora può cambiare tutto e le quotazioni potrebbero esplodere.

Cerchiamo di capire perché l’oro potrebbe aumentare davvero tantissimo di valore. Sono tanti gli analisti di questo bene di rifugio che fanno ormai questa previsione.

Ci troviamo in un periodo di notevole crisi economica ma anche di alta inflazione. In una situazione del genere un bene di rifugio come l’oro dovrebbe toccare quotazioni altissime eppure in questi ultimi mesi aveva fatto registrare una debolezza assai singolare.

Perché l’oro può schizzare in alto

Infatti le quotazioni dell’oro negli ultimi mesi sono state molto deboli ed il metallo giallo ha perso di valore.

Con un’inflazione così forte ed un quadro economico così compromesso questo sembra un vero controsenso, ma in realtà c’è una motivazione molto chiara a questa debolezza del metallo giallo. Tutto dipende dalle banche centrali. Infatti per arginare la fortissima inflazione le banche centrali sono state costrette ad aumentare i tassi.

La concorrenza dei titoli di stato

L’aumento dei tassi si è immediatamente riflesso sui titoli di stato dei vari paesi. Infatti con i tassi notevolmente più elevati i titoli di Stato diventavano più appetibili. Quindi i titoli di Stato sono arrivati a fare una fortissima concorrenza all’oro. È vero che l’oro è un bene di rifugio ma è vero anche che i titoli di stato danno un rendimento chiaro ed attendibile mentre invece l’oro può comunque sia fluttuare molto. Quindi in questi ultimi mesi con l’aumento dei tassi l’oro è rimasto sottotono.

Tutto è legato alle banche centrali

Ma visto che oggi ormai davvero tanti danno per molto probabile una forte recessione economica diventa anche probabile che le banche centrali non continuino ad aumentare i tassi e che anzi facciano marcia indietro. Se le banche centrali dovessero diminuire i tassi ecco che i titoli di Stato non farebbero più concorrenza all’oro che finalmente potrebbe riguadagnare tutto il terreno perduto e gli aumenti potrebbero essere veramente fortissimi. Infatti l’oro tornerebbe ad essere il bene di rifugio per eccellenza e tanti lo acquisterebbero piene mani.