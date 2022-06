Supermercato: risparmia da oggi evitando i trucchi psicologici che ti gonfiano lo scontrino

La spesa al supermercato diventa sempre più cara perché l’inflazione e la guerra in Ucraina stanno facendo salire alle stelle il costo dei cibi.

Basti pensare che la pasta durante la guerra è aumentata del 16% e che l’olio di semi di girasole è cresciuto addirittura del 70%.

Un po’ tutti i cibi stanno aumentando di prezzo e di conseguenza è importante capire come risparmiare quando facciamo la spesa. I supermercati mettono in campo tutta una serie di trucchi psicologici che fanno aumentare di molto ciò che compriamo e così sprechiamo tanto cibo e tanti soldi. Vediamo di capire come difenderci.

Come difendersi dai trucchi del supermercato

Forse non ci avete mai fatto caso ma al supermercato non ci sono finestre e neppure orologi.

Non è un caso. Al supermercato interessa che voi perdiate il senso del tempo quando fate la spesa così ci passate molto più tempo e finirete per acquistare anche tanta merce inutile. In realtà tutto nel supermercato è disposto in maniera tale da suggestionarci all’acquisto. Quindi il primo trucco da seguire è quello di prepararci una lista della spesa. Quando saremo al supermercato ci basterà attenerci scrupolosamente alla lista della spesa per evitare di essere suggestionati da tutti i trucchi messi in campo per farci acquistare di più. Ma quando siamo al supermercato è anche importantissimo confrontare il prezzo al chilo dei prodotti.

I trucchi per risparmiare tanto

Infatti maghi del marketing sono bravissimi a creare delle confezioni e dei prezzi che appaiono piuttosto convenienti ma poi quando andiamo a confrontare il prezzo al chilo ci rendiamo conto di quali confezioni convengono davvero e quali no. Un altro trucco fondamentale per risparmiare al supermercato è quello di scaricare le applicazioni che ci consentono di avere sul cellulare i volantini delle offerte di tutti i supermercati della nostra zona. Facendo così a colpo d’occhio capiremo subito quale centro commerciale o supermercato sta proponendo le offerte più valide e così faremo la spesa di volta in volta dove c’è la maggiore possibilità di risparmiare. Ma è anche importante non sottovalutare i discount dove spesso il rapporto qualità prezzo può essere più vantaggioso per il consumatore.