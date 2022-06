Ilaria, soccorritrice 118, muore a causa di un malore: aveva 32 anni

La donna si era candidata al consiglio comunale di Castellana Grotte (Bari), supportando il candidato Domenico Quaranta

Dramma in Puglia, dove Ilaria Benedetto, 32 anni, soccorritrice del 118 e anche candidata al consiglio comunale di Castellana Grotte (Bari), è morta improvvisamente a causa di un malore.

La 32enne ha perso la vita per un malore che l’ha uccisa ieri durante le prime ore del mattino. Era una donna molto disponibile, che amava la VolksWagen Maggiolino tanto da prendere parte ai raduni. Dopo essere stata precaria per molto tempo, recentemente si era stabilizzata anche dal punto di vista lavorativo.

La sua bacheca Facebook è gremita di messaggi di cordoglio, a testimonianza di quanto fosse stimata. Era appena uscita da un infortunio a una gamba, per cui non aveva potuto recarsi sul posto di lavoro. «Stamattina al cambio turno ho saputo questa notizia, che mi ha lasciato un amaro in bocca come non mai. Eri riuscita a ottenere finalmente una piccola stabilizzazione lavorativa nel 118, stavi sistemando la tua vita in modo semplice, sempre col sorriso e con le tue frasi di presa in giro che mai dimenticheremo. Gli amici prima o poi si rincontrano sempre», sono le parole del suo collega Roberto Casulli.

Un’altra collega della protezione civile, di cui le faceva anche parte, scrive:«Poi ti svegli la mattina e trovi una brutta notizia. Proprio tu, perché? La mia compagna di viaggi, di campi di protezione civile, la mia compagna di the, di segreteria dei campi Aib. Ma una cosa so: tu non ci hai lasciati, ci hai solo preceduti. Non ci hai abbandonato sei solo andata avanti su una strada che prima o poi percorreremo tutti. Un giorno ci incontreremo di nuovo e allora ci abbracceremo e insieme torneremo a sorridere proprio come facevamo sempre noi. Appena si poteva dovevamo vederci e ora con chi mi vedo io? Mancherai tanto. Ti porterò sempre nel mio cuore».

I funerali si terranno domani, 27 giugno, ore 9:30, nella chiesa Il Salvatore. Anche 118 e Protezione Civile hanno espresso cordoglio per il decesso di Iliaria Benedetto.