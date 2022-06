Vigili circondati e assaliti dai migranti nel corso di controlli a mercati abusivi

Cinque poliziotti della locale di Napoli si sono ritrovati circondati e assaliti da alcune decine di migranti nel corso di un controllo contro i mercatini abusivi a piazza Garibaldi.

Cinque poliziotti della locale di Napoli, durante un controllo a piazza Garibaldi sui mercatini abusivi, dalle parti della stazione centrale, si sono ritrovati circondati e assaliti da decine di migranti.

I poliziotti stavano mettendo in atto un’azione di sequestro nei confronti di una donna nigeriana che vendeva cibo da asporto ma non aveva alcuna autorizzazione. La donna ha avuto una reazione molto forte e a quel punto un congruo gruppo di migranti è accorso, accerchiando e picchiando i vigili.

A quel punto sono sopraggiunte altre pattuglie della municipale per rimettere a posto la situazione, e la donna si è beccata una denuncia. Tutto è cominciato in via Bologna, alle ore 20:45, durante un’operazione di controllo degli agenti atta a combattere il fenomeno dei mercatini abusivi che si tengono in tarda serata, in particolare nella giornata del sabato.

I vigili stavano sequestrando il cibo etnico alla donna poiché lo vendeva ma non era autorizzata, quando costei ha cominciato a gridare, tirando cucchiaiate di zuppa contro i poliziotti e sulla loro automobile di servizio. Quando gli altri migranti hanno sentito la donna urlare, un centinaio di migranti che si trovavano in quella zona, hanno accerchiato i cinque poliziotti.

Immediatamente è scattata tramite radio la richiesta di intervento di altre pattuglie, che hanno provveduto a disperdere la folla. La donna, 30 anni, nel mentre dell’aggressione ha provato a fuggire nei vicoli, ma l’hanno bloccata in breve tempo in via Venezia e portata al comando di Polizia locale. Lì, l’hanno denunciata a piede libero e rilasciata.