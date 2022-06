«Ivanka Trump ha avuto un aborto, ai tempi della scuola»: polemica sul tweet, poi rimosso, di una sua ex amica

Lauren Santo Domingo, in passato è stata un’amica di Ivanka, figlia del tycoon Donald Trump. La donna ha svelato che Ivanka avrebbe avuto un aborto volontario, anni or sono, e il tweet, finito nella bufera, poi rimosso.

Lauren Santo Domingo, ex amica di Ivanka, figlia dell’ex presidente Usa Donald Trump, ha postato un tweet, finito nella bufera e successivamente rimosso, in cui ha svelato che la donna avrebbe avuto un aborto nel periodo in cui andava a scuola, molti anni fa.

Il tweet in questione recita così:«.@IvankaTrump, sei particolarmente silenziosa, oggi. Le tue amiche di scuola che ti portarono ad abortire, però, non lo sono». A questo tweet, postato alcune ore più tardi dal verdetto con cui la Corte Suprema Usa ribaltava Roe vs. Wade, sentenza che assicurava a livello federale il diritto all’aborto, non ci sono state reazioni ufficiali da parte della diretta interessata, Ivanka Trump.

Una pioggia di critiche

Lauren Santo Domingo, 46 anni, ha ricevuto molte critiche per questo tweet, e lo hai poi rimosso. Alcuni utenti le hanno scritto che neppure l’indignazione per una scelta a cui Trump, con le sue nomine di magistrati conservatori ha dato un contributo determinante, può costituire una giustificazione per divulgare una info così personale.

Ivanka non ha mai raccontato di aver abortito, anzi, si è sempre detta«pro life». «Rispetto tutte le posizioni, su un tema così personale e sensibile», aveva detto due anni fa al sito RealClearPolitics, «ma sono anche madre di tre figli, e l’esserlo ha influito in modo profondo su di me e sulle mie posizioni in merito. Sono pro life e non penso di dovermi scusare per questo».