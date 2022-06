Si sceglie il sindaco in 65 comuni: seggi aperti, si vota per i ballottaggi

I seggi sono aperti da stamane alle 7 per i ballottaggi che porteranno alla scelta del sindaco in 65 comuni del nostro BelPaese.

Seggi aperti da stamane alle 7 per i ballottaggi decisivi per scegliere il sindaco in 65 comuni italiani. Tra le maggiori sfide, Verona, Parma e Catanzaro.

I votanti potenziali sono due milioni e 288 mila, e si potrà andare a esprimere la propria preferenza fino alle ore 23, dopodiché lo scrutinio prenderà il via subito dopo la chiusura delle urne e gli esiti dovrebbero essere resi noti nella notte.

Sono 13 i comuni capoluogo in cui si vota, e soltanto Catanzaro è anche capoluogo di regione. I restanti comuni sono: Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Verona, Gorizia, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, Viterbo, Barletta. I due comuni più piccoli in cui si vota per scegliere il sindaco sono Villafranca Sicula (Agrigento) e Castelbottaccio (Campobasso).

A Verona il ballottaggio è tra l’ex calciatore Damiano Tommasi, supportato dal centrosinistra e che al primo turno ha ottenuto quasi il 40% dei voti, in vantaggio quindi sul sindaco uscente Federico Sboarina (32,7%) di Lega/Fdi.

A Carrara si sfideranno Simone Caffaz (FI e FDI) contro la candidata Pd Serena Arrighi, in vantaggio rispetto a lui al primo giro di votazioni.

A Catanzaro, il centrodestra è riuscito a ricucire in extremis dopo che al primo round di voti, Valerio Donato era andato con Lega e Forza Italia, e Wanda Ferro con Fdi. Ferro ha scelto di esortare il 9% di elettori che ha votato per lei, a votare Donato, che aveva già il 44% di voti lo scorso 12 giugno. L’avversario, Nicola Fiorito, è supportato da Pd e M5s, e ha il 31,7%.

A Viterbo, Chiara Frontini, civica, 33 anni, sarà in sfida con Alessandra Troncarelli, 34 anni, supportata da pd e pentastellati ma pure dalla lista civica di Calenda.

Per quanto concerne le votazioni, il Viminale dà una raccomandazione:«L’elettore dovrà essere munito di tessera elettorale e idoneo documento di riconoscimento. È fortemente raccomandato, per l’accesso degli elettori ai seggi, per l’esercizio del diritto di voto, l’uso della mascherina chirurgica. Il voto si esprime tracciando un segno su uno dei due rettangoli contenenti il nominativo del candidato sindaco prescelto».