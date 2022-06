Donna di 48 anni rinvenuta senza vita in casa: inchiesta per omicidio

Il marito, ascoltato con una coinquilina, aveva un precedente per maltrattamenti nei confronti della 48enne, che risale a tre anni fa

L’hanno trovata senza vita nella sua abitazione a Sampierdarena, quartiere genovese, Cristina Diac, 48 anni. Suo marito, ascoltato dagli inquirenti con una coinquilina, risulta avere un precedente per maltrattamenti nei confronti della moglie, che risalgono a tre anni fa (2019).

L’uomo non è indagato ma la procura ha tuttavia aperto un fascicolo per omicidio volontario. Nelle prossime ore si eseguirà l’esame autoptico sul cadavere della 48enne. La donna aveva sul corpo delle ecchimosi che l’autopsia aiuterà a comprendere di che natura siano e come sia morta. Il sostituto procuratore, Gabriella Marino, si sta occupando degli interrogatori con gli investigatori della polizia, coordinati da Stefano Signoretti.

Da quanto si apprende, la donna era in una casa in cui era ospite col marito, di una coppia. Ieri pomeriggio, gli occupanti dell’abitazione hanno contattato i soccorritori contattando il 112 e dicendo che la 48enne non stava bene. Ma quando sono sopraggiunti i soccorritori e la polizia, la donna era già morta.