I bancomat vanno in pensione in tutta Italia, cosa li sostituisce adesso, una rivoluzione

Il Bancomat è sicuramente qualcosa che è stato rivoluzionario ai suoi tempi.

Ma oggi anche il Bancomat è obsoleto e va in pensione. Il Bancomat è arrivato qualche decennio fa a cambiare la vita dei correntisti italiani.

Infatti il bancomat permette di fare alcune semplici operazioni senza neppure entrare in banca e quindi risparmiando tanto tempo.

Perché viene sostituito e con cosa

Ma oggi il Bancomat diventa obsoleto quindi è importante capire perché va in pensione e che cosa lo sostituisce.

Innanzitutto a volere la fine del bancomat è il governo. Infatti il governo porta avanti una serrata lotta contro il denaro contante e di conseguenza anche il bancomat finisce nel mirino. Attraverso tutta una serie di normative tra le quali spicca il divieto di pretendere i contanti dal primo luglio per tutti i negozianti, il governo sta scoraggiando sempre di più l’utilizzo del contante. Ma ovviamente per limitare la circolazione del contante c’è anche bisogno di chiudere il bancomat e infatti già tanti sono spariti in tutta Italia. Ma a volere la progressiva sparizione del Bancomat sono anche le stesse banche. Da anni ormai le banche sono impegnate in un forte ridimensionamento dei costi.

Cambia tutto per gli italiani

Proprio per questo tante sedi fisiche vengono chiuse in tutta Italia e purtroppo tanti lavoratori del settore bancario stanno perdendo il posto. Ma se questa è una cosa nota è meno noto che lo stesso taglio sta riguardando anche i bancomat. Infatti i Bancomat sono piuttosto costosi da mantenere, da sorvegliare e da rifornire continuamente di danaro. Anche la manutenzione è un problema per le banche e così i vari istituti stanno chiudendo progressivamente gli sportelli bancomat in tutta Italia. Si tratta di un processo già in atto e infatti in tante città i bancomat si stanno riducendo ma è soprattutto nei piccoli paesi che trovare il bancomat diventa sempre più difficile. In migliaia di comuni italiani non c’è più neppure un bancomat. Ma con che cosa saranno sostituiti gli sportelli bancomat? Sia il governo che le banche preferiscono i pagamenti digitali tracciabili.

Una rivoluzione alla quale stare attenti

I pagamenti digitali tracciabili hanno il notevole vantaggio per la banca di non comportare alcun costo. Ma il vantaggio principale ce lo hanno proprio per il governo. Infatti i pagamenti digitali sono tracciabili e di conseguenza nessuno spostamento di denaro può essere fatto in nero. Il classico professionista che chiede di essere pagato in nero non potrà più farlo quando questi pagamenti diventeranno la norma.