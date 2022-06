I furbetti del l’ISEE hanno tutto gratis: i loro astuti trucchi e cosa rischiano

L’ISEE è un documento che diventa sempre più importante per tutte le famiglie italiane.

Infatti l’ISEE permette di accedere al reddito di cittadinanza ma anche all’assegno unico. Tantissimi bonus si possono avere in virtù dell’ ISEE.

È sempre in base a questo documento che tante cose si possono ottenere gratis e che si possono avere tanti aiuti sociali su praticamente ogni aspetto della vita.

I trucchi di ottiene tutto gratis

Simulare di avere un ISEE basso o addirittura bassissimo significa poter avere abbastanza aiuti dallo Stato da poter praticamente vivere quasi solo di quelli.

La finanza scopre continuamente i furbetti del l’ISEE che sanno come manipolarlo in maniera tale da abbassarlo tanto e di conseguenza avere enormi vantaggi. Ovviamente questo è un reato e quando si viene scoperti, le sanzioni sono molto pesanti. Ma vediamo come fanno i furbetti del l’ISEE a portare avanti i loro traffici. Innanzitutto chi fa questo genere di attività se ha degli immobili tenderà ad intestarli a persone di comodo. Anche i contanti saranno fatti velocemente sparire dal conto spostandoli verso quelli di persone di fiducia. Ma un altro trucco molto gettonato è anche quello di dividere in due il nucleo familiare. Tenendo fuori chi beneficia dello stipendio, dal nucleo familiare ecco che questo appare immediatamente molto più povero.

Ecco come fanno e cosa rischiano

Gli artifici contabili per fare apparire un nucleo familiare come nullatenente e privo di qualsiasi tipo di reddito sono tanti. Ed è proprio così che i furbetti del l’ISEE riescono ad ottenere tutto gratis. Anche se questi trucchi vengono raccontati dalla stampa sempre in relazione al reddito di cittadinanza, in realtà avendo un basso ISEE si può beneficiare davvero di tantissimi aiuti. Infatti si potrà beneficiare del bonus bollette così come di un assegno unico elevatissimo o anche di tutta una serie di bonus sociali messi a disposizione per aiutare nelle spese di tutti i giorni.

Aiuti davvero importanti

La Guardia di Finanza è sempre a caccia di questi soggetti e la cosa davvero negativa è che gettano discredito su chi beneficia del reddito di cittadinanza e degli aiuti sociali perché effettivamente è in condizioni di bisogno. Infatti l’INPS sottolinea spesso come i furbetti del reddito di cittadinanza in realtà siano una percentuale bassissima rispetto alla maggioranza che invece ne ha un forte bisogno.