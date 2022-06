Resta schiacciato tra albero e trattore in retromarcia: morto 74enne

Mario Di Paolo, 74 anni, in pensione, era andato a lavorare nei campi. La moglie, visto che non rientrava, ha lanciato l’allerta

Mario Di Paolo, 74 anni, pensionato, è deceduto stamane, in campagna, dove stava eseguendo dei lavori con un trattore.

L’uomo è rimasto schiacciato tra un ramo di ulivo e il trattore mentre faceva retromarcia. L’incidente è occorso in località Defensa. La moglie ha fatto la brutta scoperta recandosi in loco, verso le 13, perché il marito non tornava per il pranzo e si era preoccupata, dato che non rispondeva neppure al telefono.

L’uomo era andato via presto per dare una pulita al suo terreno con un decespugliatore attaccato al trattore. Ma mentre faceva retromarcia, è rimasto intrappolato da un grosso ramo che lo ha schiacciato contro il sedile del trattore. Inutili i soccorsi, i medici hanno solo potuto dare conferma della dipartita. Della vicenda si occupano i carabinieri di Torino di Sangro e di Ortona.