Schianto tra due auto, quattro feriti gravi, tra cui madre e due bimbi

Grave sinistro stradale in via Prenestina, a Roma. Frontale tra due auto e 4 persone ferite, sul posto i vigili del fuoco

Un grave sinistro stradale è occorso oggi, 27 giugno, in via Prenestina, a Roma. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco.

Due auto si sono scontrate e nello schianto frontale quattro persone ne sono uscite con delle lesioni. Si tratta di una madre con i due bimbi di 8 e 3 anni, che si trovavano in una delle auto, sono stati portati in codice rosso al nosocomio di Umberto I, mentre l’uomo alla guida dell’altro veicolo è grave in ospedale a Tor Vergata.