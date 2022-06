Spaventoso incendio a Roma: esplodono 50 bombole, evacuato centro estivo con i bambini

Da settimane il gran caldo ha messo sotto scacco l’Italia, temperature anomale per la stagione che stanno portando anche le prime problematiche in merito agli incendi.

Un incendio di vaste dimensioni, che si sta allargando in modo preoccupante, sta arrivando a ridosso delle abitazioni a Roma, in via Aurelia.

Un vasto incendio di sterpaglie, all’altezza del civico 1052. Le alte temperature ed il vento hanno contribuito ad alimentare le fiamme che sono arrivate a ridosso delle abitazioni. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco che stanno lavorando affinché il rogo non raggiunga le abitazioni.

Incendio a Roma: 50 bombole esplose

Si pensava fosse un incendio legato alle sterpaglie, tipico di questo periodo dell’anno, alimentato dal gran caldo, invece il quadro è, se vogliamo, ancor piu’ drammatico. Sembrerebbe infatti che siano esplose 50 bombole del gas all’interno di un centro estivo, vicino al campo nomadi della Monachina. Al momento non sono segnalati feriti, sono almeno una quindicina le persone intossicate dal fumo.

Le fiamme sono vicine ad alcune abitazioni, per questa ragione è stata attuata l’evacuazione di alcuni edifici. Il fumo è ben visibile in tutta la zona. Secondo le testimonianze di alcuni residenti, si sarebbero anche sentite diverse esplosioni. In zona sono arrivati anche gli elicotteri dei vigili del fuoco.

In aggiornamento…