Perde il controllo della moto e muore: Nicholas aveva 29 anni

Il giovane è andato fuoristrada con la sua moto, mentre tornava con la sua fidanzata da un’uscita. Sconvolti familiari e amici

Sono le ore 16 di ieri, 26 giugno, quando giunge un messaggio nel gruppo whatsapp del condominio:«Nicholas ci ha lasciati». Il giovane è morto finendo fuoristrada con la sua moto, mentre rientrava a casa con la sua ragazza, Samantha, dopo un’uscita in compagnia.

Nicholas e Samatha si erano spostati da circa un anno e mezzo al centro del paese. Sconvolti non solo i familiari del giovane, ma anche i suoi amici, i colleghi e gli ex compagni del team di boxe. Un vicino di casa del 29enne, Marco, racconta che avevano creato quel gruppo whatsapp per «scambiarci informazioni e segnalare se qualcosa non va. Ci si sentiva spesso».

I vicini di casa dicono che i due erano una bella coppia, coscienziosi e gentili. Nicholas ha sempre vissuto a San Pietro Viminario, in privincia di Padova, e dopo gli studi aveva trovato un impiego come rappresentante da Minozzi, azienda che si occupa della realizzazione di impianti di condizionamento.

Samantha, invece, è docente di educazione fisica alla scuola primaria. I due erano fidanzati da anni ed erano felici. Adoravano la moto e nei momenti liberi si concedevano brevi gite o viaggi in montagna e al mare. L’ultimo ieri mattina, prima del tragico incidente che ha spezzato per sempre il sogno di stare tutta la vita insieme.

Uno degli amici di infanzia del giovane ha detto:«L’unica cosa che posso dire è che lui la moto la sapeva guidare veramente bene e una curva così la faceva ad occhi chiusi. Con lui ne abbiamo combinate di cotte e di crude, perché Nicholas aveva la battuta sempre pronta, ma sapeva anche consigliare ed essere amico in modo sincero. Solo un malfunzionamento può averlo ucciso in questo modo».