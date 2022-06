Salse ritirate, è allarme: ritirato celebre marchio, ecco cos’hanno trovato nel barattolo

Secondo un richiamo da parte del ministero della Salute, sono state ritirate alcune salse di un celebre marchi alimentare. Nei lotti alcune sostanze non dichiarate in etichetta.

Secondo quanto viene segnalato da Il Fatto Alimentare, il ministero della Salute ha segnalato il richiamo di alcuni prodotti del marchio A’ Luna Suttile. Ad essere stati ritirati un lotto di pestato di friarielli e di carciofi, a seguito della “presenza non dichiarata in etichetta di proteina di arachide nella lecitina di soia utilizzata come emulsionante”.

Come specificato, il provvedimento è in realtà datato il 06 giugno 2022, ma è stato tuttavia pubblicato dal ministero della Salute solo tre giorni fa.

Ecco quali sono i lotti ritirati

Su richiamo del ministero della salute, ad essere stati ritirati sono stati due lotti di pestati a marchio A’ Luna Suttile a seguito di una “proteina di arachidi” non dichiarata in etichetta. Nel dettaglio, questi i due lotti interessati dal richiamo:

Pestato di friarielli con olio extravergine di oliva , in vasi singoli da 580 grammi (peso netto), con il numero di lotto 313/19A22 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 31/05/2025.

, in vasi singoli da 580 grammi (peso netto), con il numero di lotto 313/19A22 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 31/05/2025. Pestato di carciofi con olio extravergine di oliva, in vasi singoli da 570 grammi (peso netto), con il numero di lotto 318/20A22 e il Tmc 31/05/2025.

Sempre secondo quanto ben specificato nel documento, entrambi i pestati sono stati prodotti dall’azienda Sole e Terra del Vesuvio Srl, nello stabilimento di via Santa Maria a Castello 98, a Somma Vesuviana, nella città metropolitana di Napoli (n° REA NA 912830 esente da marcatura CEE).

Ad ogni modo, viene sottolineato anche che si tratta di un richiamo e di un ritiro per solo scopo precauzionale. Al tempo stesso, l’azienda raccomanda a tutte le persone eventualmente allergiche alle arachidi che avessero acquistato delle confezioni appartenenti a uno o entrambi di questi lotti di non procedere alla consumazione del prodotto.

Facendo dunque attenzione a controllare sul barattolo tutte le indicazioni poco sopra elencate (numeri di lotto e i termini minimi di conservazione segnalati), si invita anche a restituire il prodotto nel punto vendita in cui si è effettuato l’acquisto. Si ricorda comunque che il consumo dei prodotti segnalati non è altresì rischioso per le persone che non soffrono di allergie alle arachidi.