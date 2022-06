Il rapinatore tenta di scipparla ma lei si difende con calci e pugni – VIDEO

Una donna vittima di un tentato scippo reagisce al ladro e lo colpisce violentemente. Nessuno dei passanti interviene per porre fine alla scena, il video diventa virale su internet.

E’ andata molto male allo scippatore che ha tentato di rapinare una donna a Livorno. In un video diventato virale in rete, si vede il tentativo dell’uomo di scippare la signora della sua borsa la quale però, invece di spaventarsi, ha reagito con calci e pugni mettendolo ko.

Durante lo scontro si sentono anche urla e offese omofobe, ciò che più impressiona però è il fatto che nessuno dei passanti sia intervenuto per sedare la rissa che si stava svolgendo. Alcuni anzi sono rimasti inermi a osservare la cena, come per esempio un uomo in sella al suo scooter che si avvicina e poi va via. La donna pare sia una marescialla degli incursori del Col Moschin ed esperta di arti marziali.

Dopo alcuni minuti è arrivata la polizia ma dei due “litiganti” non c’è traccia. “Abbiamo avuto una segnalazione di un litigio in strada” dicono dalla questura, dove però non è stata depositata alcuna denuncia. Sotto al video ci sono anche alcuni commenti come “Brava, si è ribellata alla violenza del maschio” ma anche critiche come “Perché nessuno è corso in suo soccorso?“.