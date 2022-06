Caporale dell’Esercito muore in bici travolta da un’auto: arrestata conducente

La caporale dell’Esercito, Cassandra Mele, si trovava ad Ischia Porto. Arrestata la conducente dell’auto che l’ha investita

Cassandra Mele, 37 anni, caporal maggiore dell’Esercito, è morta investita da un’auto che proveniva dal senso opposto di marcia questa mattina, 28 giugno, intorno alle ore 7 del mattino, a Ischia Porto, in via G.B. Vico. La donna ha perso la vita sul colpo.

Sul sinistro stanno investigando i carabinieri, che hanno sottoposto a sequestro la bici su cui era la caporal maggiore e l’automobile che l’ha investita. Sul corpo della 37enne verrà eseguito esame autoptico. A guidare l’auto che ha travolto Cassandra Mele c’era una ragazza di 26 anni, ora agli arresti domiciliari perché trovata positiva al controllo dell’alcol.

Da quanto sinora ricostruito, la 37enne era in sella alla propria bici in una strada di periferia di Ischia Porto, quando per ragioni tutte da appurare si è schiantata in modo frontale con l’auto che veniva dal senso opposto. Non si esclude che per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro vengano usate eventuali filmati estratti dalle videocamere di sicurezza presenti nel posto.

Grande cordoglio a Ischia per la morte del caporal maggiore, molto stimata anche per l’attaccamento al proprio lavoro, che l’aveva portata anche in diverse missioni all’estero, come quella in Afghanistan. Il primo cittadino ischitano Enzo Ferrandino, ha scritto:«È un momento di profondo dolore per Ischia».