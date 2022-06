La misteriosa morte della modella Sara Pegoraro: la procura indaga

La modella 26enne aveva subito un incidente una settimana fa. Si sospetta che il malore che l’ha portata al decesso possa essere stato causato da alcune sostanze che la ragazza potrebbe avere ingerito involontariamente.

La Procura di Villorba ha aperto un fascicolo di inchiesta sulla morte di Sara Pegoraro, la ragazza 26enne deceduta in seguito a un malore il 24 giugno, per “morte come conseguenza di altro reato“. La ragazza era svenuta davanti a un supermercato, si sospetta ora che le cause potrebbero essere dovute al fatto che avesse potuto ingerire delle sostanze propinatale da qualcuno.

Pegoraro faceva la modella ed era molto seguita sui suoi profili social. Appassionata di tatuaggi, di viaggi e di moto, appariva in scatti mozzafiato grazie al suo fisico statuario. Il 17 giugno era stata vittima di un incidente a Bologna che l’aveva portata a un ricovero in ospedale. “Sto giro ho rischiato di lasciarci le penne ma nemmeno colpa mia” scriveva. “Grazie mamma per esserci sempre stata, pronta ad aiutarmi in ogni momento è per non avermi lasciata mai sola! Sei la mia ancora“.

IL DOLORE DEGLI AMICI

Moltissimi i messaggi di cordoglio per ricordarla apparsi sui social: “Vola in alto libera per sempre”, “Non ci posso credere….. Buon viaggio”, “Alla fine la grigliata che volevi tanto che facessi la faremo insieme lassù riposa in pace cugi, mi manchi già”, “Non ci posso credere….. Buon viaggio”, “Eri una persona speciale chi ti conosceva lo sá. Oggi avevamo fissato tutto ma purtroppo non sei venuta! Non ti dimenticherò mai amica mia!”