Auto sbatte contro muro e si ribalta: muore un 26enne

Il ragazzo è deceduto sul colpo, ancora tutta da chiarire la dinamica del sinistro. Ecco che cosa è successo

Un giovane di 26 anni è morto stamane, per cause ancora tutta da accertare, in un sinistro stradale. Da quanto si apprende, il giovane, che stava percorrendo via Bernardino Ciurini, a Castelfiorentino (Firenze), avrebbe sbandato con la sua auto finendo contro un muro, per poi uscire fuori strada e ribaltarsi.

L’auto, dopo essersi ribaltata, è andata a finire in una scarpata. A lanciare l’allerta è stato un camionista che passava sul luogo in cui è occorso il drammatico sinistro. Sul posto sono in seguito sopraggiunti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco che hanno tirato fuori il 26enne dall’automobile.

Purtroppo, tutti i tentativi di rianimazione del ragazzo si sono rivelati inutili. La salma è stata portata nel reparto di medicina legale ed è a disposizione delle autorità.