Sfortunatissimo Berrettini: positivo al Covid, deve rinunciare a Wimbledon

Il tennista costretto a rinunciare al torneo dopo la positività al Covid. L’anno scorso era arrivato in finale, perdendo in quattro set contro il numero uno Novak Djokovic.

La sfortuna non ne vuole sapere di lasciare in pace Matteo Berrettini. Il campione italiano di tennis è risultato positivo al Covid e ha quindi dovuto rinunciare a partecipare al torneo di Wimbledon appena iniziato.

Berrettini ha annunciato la notizia ai suoi fan tramite il profilo Instagram, poco prima dell’incontro previsto con il cileno Cristian Garin. “Con il cuore spezzato devo annunciare di dovermi ritirare da Wimbledon per essere positivo al test del Covid. Avevo dei sintomi influenzali e nei giorni scorsi avevo deciso di stare isolato. Nonostante non sia niente di grave, ho deciso che la cosa più importante era fare un nuovo test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei giocatori e di tutte le persone coinvolte nel torneo. Non ho parole per descrivere il mio profondo dispiacere. Il sogno, per quest’anno, è svanito, ma vi prometto che tornerò più forte di prima. Grazie per il supporto” ha scritto Berrettini.

Il tennista sarebbe dovuto scendere in campo oggi alle 14. L’obbiettivo era quello di raggiungere nuovamente la finale, come già accaduto lo scorso anno quando perse in quattro set contro il campionissimo Novak Djokovic. Berrettini aveva perso quasi tutta la scorsa stagione sul campo rosso dopo avere subito una operazione alla mano.