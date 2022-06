Lo hanno rintracciato sulla spiaggia di Cala Violina. L’uomo era sparito da una casa di riposo di Piombino

Ieri mattina i carabinieri di Follonica, in provincia di Grosseto, hanno ricevuto una segnalazione che li ha portati a intervenire al primo soccorso locale per un uomo in stato confusionale.

Si trattava, infatti, di un anziano che subito non sapeva fornire risposte di senso compiuto. I militari hanno capito che poteva essere un uomo che stavano già cercando. Il giorno prima, infatti, la prefettura livornese, aveva divulgato una nota in cui si cercava un anziano allontanatosi da una struttura per anziani a Piombino, in provincia di Livorno, e che non si sapeva quale direzione avesse preso.

I carabinieri di Follonica stavano collaborando alla ricerca dell’anziano, tant’è che lo avevano cercato nelle zone boschive dei comuni nei dintorni. Alla fine lo hanno trovato a Cala Violina, nel comune di Scarlino.

Un escursionista è stato richiamato dal comportamento di quell’uomo che vagava in stato confusionale. Il soccorritore ha subito chiamato un’ambulanza che lo ha portato in un punto di primo soccorso a Follonica e i medici hanno contattato i carabinieri.

Dopo alcuni accertamenti, si è appurato che l’anziano rintracciato a Cala di Violina fosse quello scomparso che si cercava dal giorno prima. L’uomo era in buone condizioni fisiche ma in stato confusionale. Lo hanno dunque riportato nella casa di riposo dove era ospitato, accompagnato dai militari dell’Arma.

Bisognerà far luce su come l’uomo abbia potuto recarsi, in meno di due giorni e pare a piedi, la zona di Cala Violina dalla casa di riposo di Piombino: sono all’incirca 22 km.