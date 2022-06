Stati Uniti, tribunale blocca divieto di aborto in Louisiana

Un tribunale della Louisiana ha fermato in modo temporaneo il divieto di aborto, decretato dopo la decisione di venerdì 24 giugno della Corte Suprema.

Si tratta di una decisione arrivata dopo il ricorso della clinica Hope Medical Group for Women, di Shreveport, che ha ritenuto tale veto, non costituzionale. Le interruzioni di gravidanza nel Paese dovrebbero ricominciare subito e una nuova udienza è stata stabilita per l’8 luglio. La stessa scelta è stata fatta da un tribunale in Utah.

Il magistrato Robin Giarrusso ha disposto un ordine restrittivo temporaneo contro il suddetto veto, in seguito al ricorso della clinica Hope Medical Group for Women. I legali del Center for reproductive rights, hanno detto di aver criticato la costituzionalità delle tre norme che avrebbero applicato il veto.

Nella causa, scrivono, infatti, che le norme adottate sono «incostituzionalmente vaghe e rendono impossibile capire se siano entrate in vigore; quale delle tre sia entrata in vigore; quali sono i comportamenti che sono vietati e quali le eccezioni, soprattutto nel caso di medici che praticano un aborto per salvare la vita di una donna».