Entra in acqua sullo stand up paddle ma sparisce nel nulla: trovato senza vita il 19enne Michael Hafner

Si era avventurato con lo stand up paddle sulle acque del lago, ma di lui si erano perse le tracce: ritrovato il corpo senza vita di Michael Hafner. Tre lunghi giorni di incessanti ricerche.

È stato infine ritrovato, il corpo senza vita di Michael Hafner. Il giovane 19enne è stato rinvenuto nel lago Grande di Monticolo, nella zona di Appiano. Originario di Andriano, è stato recuperato dai sommozzatori dopo che di lui si erano perse le tracce già dalla giornata di domenica.

La sua scomparsa è stata segnalata da un amico, con il qual si era recato al lago per divertirsi con gli sport acquatici. Michael faceva sup (ovvero lo stand up paddle, in tavola da surf con una pagaia), fino a che le acque non se lo sono portato via.

Dopo tre lunghissimi giorni di incessanti ricerche, è stato ritrovato senza vita, il 19enne scomparso domenica nel lago grande di Monticolo. Il suo corpo, inghiottito dalle acque, è stato ripescato nella giornata di oggi, mercoledì 29 giugno. Il cadavere della giovane vittima è stato riconosciuto da un amico, e sarà ora trasportato presso l’obitorio dell’ospedale San Maurizio di Bolzano per procedere con l’autopsia.

La zona è stata perlustrata a lungo e molto attentamente, tanto che nella giornata di ieri è stato utilizzato anche un drone dotato di telecamere. Il mezzo aveva sorvolato tutta la zona del lago, ma non era riuscito a localizzare il corpo del giovane. Di aiuto nelle ricerche, anche l’elicottero dell’Arma dei carabinieri, partito dalla vicina base di San Giacomo. Sono stati infine i sommozzatori a ripescare il cadavere di Michael dallo specchio d’acqua. A seguire tutte le varie le operazioni di ricerca e recupero anche famigliari e amici, ora distrutti e chiusi nel loro dolore.

l giovane di Andriano aveva fatto perdere le sue tracce nella giornata di domenica pomeriggio. Salito sul suo stand up paddle, si era avventurato per le acque del lago grande di Monticolo. Non è ancora chiaro cosa sia successo al giovane, cosa abbia portato al decesso della vittima 19enne. Sul caso provvederanno a fare più chiarezza le autorità competenti, mentre si attendono anche i risultati dell’esame autoptico già disposto sul cadavere del ragazzo.