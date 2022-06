Si spegne Marcello Berloni, il re delle cucine: aveva 84 anni

Marcello Berloni morto, era il re delle cucine: aveva 84 anni. Tanti messaggi di cordoglio, è lutto nella comunità. Confindustria: “Scompare un esempio di imprenditoria innovativa”.

Si è spento all’età di 84 anni Marcello Berloni, fondatore di Berloni Cucine. L’imprenditore era malato da tempo, e se n’è andato attorno alle ore 12:00 di oggi, mentre era ricoverato all’ospedale di Pesaro.

Ad esprimere il loro cordoglio anche il presidente della Provincia e il sindaco Ricci: “Se ne va una parte di storia dell’imprenditoria pesarese”. Grande lutto per l’imprenditoria del Made in Italy.

“Scompare un pezzo importante di storia dell’imprenditoria pesarese”

Marcello Berloni aveva fondato insieme al fratello Antonio, la Berloni Cucine all’inizio degli anni ’60. Un marchio storico, il loro, vero e proprio punto di riferimento per il settore anche a livello nazionale – oltre che brand apprezzatissimo anche all’estero. Dopo la crisi, avvenuta a metà degli anni 200, seguita da un concordato, dall’ingresso di soci orientali, in un processo culminato con il passaggio di mano a una cordata taiwanese, Marcello Berloni è uscito di scena dall’ambiente imprenditoriale molto repentinamente. Ha lottato con tutte le sue forze, però, oltre che contro la malattia, anche per salvare l’azienda e tutti i dipendenti.

Un lutto che ha devastato la comunità. A porgere le sue condoglianze il presidente di Confindustria Pesaro Urbino, Alessandra Baronciani: “La notizia della sua scomparsa ci addolora profondamente”, ha spiegato Baronciani. E ha poi spiegato come “con Marcello Berloni se ne va non solo un imprenditore storico, di prima generazione che ha creato sviluppo, occupazione e benessere nella nostra provincia, ma anche una persona semplice, fortemente legata alla sua famiglia e ai luoghi nei quali ha vissuto e operato”. Di Berloni, però, “ci resta un esempio di imprenditoria innovativa che ha reso famoso il nostro territorio grazie al brand che si è imposto in tutto mondo”.

Anche il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, si è unito ai messaggi di cordoglio: “Con Marcello Berloni scompare un pezzo importante di storia dell’imprenditoria pesarese. Per anni tra i leader dell’arredamento e cucine, settori tra i motori trainanti dell’economia del territorio. Grazie al suo lavoro ha onorato il nome di Pesaro in Italia e all’estero”. E ancora, il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Giuseppe Paolini: “Perdiamo un pioniere che ha contribuito fin dagli anni ’60 a portare nel mondo l’eccellenza del nostro territorio con la grande stagione del mobile”.