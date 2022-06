La batteria della bici elettrica scoppia mentre caricava in casa: 56enne è grave

È accaduto a Lecce, in via Maggiore Galliano, in centro. Un uomo di 56 anni è ricoverato al nosocomio Vito Fazzi

Un uomo di 56 anni è grave in ospedale dopo che la batteria della sua bici elettrica è scoppiata in casa. L’uomo è ricoverato al Vito Fazzi di Lecce.

L’uomo ha riportato diverse ustioni, e tutta la camera è andata in fiamme, tant’è che è rimasta devastata. L’episodio è occorso stanotte a Lecce, in via Maggiore Galliano, in centro. Verso le 4 un’ambulanza è sopraggiunta con dei vigili del fuoco.

Il 56enne ha ustioni di primo e secondo grado sul 25% del suo fisico, soprattutto su torace e braccia. Il drammatico incidente si è verificato mentre stava ricaricando la batteria della sua bici elettrica. I vigili del fuoco stanno cercando di comprendere le cause dell’incidente.L’esplosione avrebbe potuto avere effetti ancora più gravi per il ferito.