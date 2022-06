Positivo al Covid pretende di mangiare pizza in pronto soccorso e assale infermiere

L’episodio si è verificato all’ospedale Vecchio Pellegrini, a Napoli. L’infermiere lo ha rimproverato ma il paziente lo ha assalito

Un uomo, positivo al Coronavirus, voleva mangiarsi una pizza nei locali del pronto soccorso del nosocomio napoletano «Vecchio Pellegrini».

Quando l’infermiere è intervenuto per dirgli che non poteva mangiare in quel posto, il paziente ha replicato con insulti e assalendolo prendendolo per il collo.

Questo è quanto hanno ricostruito i carabinieri, giunti in pronto soccorso alcuni minuti prima della mezzanotte, dopo aver ricevuto la segnalazione dell’aggressione. I militari dell’Arma stanno attualmente indagando.