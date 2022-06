Bimbo di 8 anni sparisce nel nulla, la polizia lo rinviene vivo in un tombino

Il bimbo sarebbe andato via in modo volontario da casa e si sarebbe ficcato da solo nel tombino senza trovare via d’uscita

Un bambino disabile di 8 anni, sparito da diversi giorni, è stato rinvenuto in un tombino. Il piccolo era nudo, senza idratazione e in ipotermia. Il bambino era ancora vivo quando i sanitari lo hanno soccorso.

È accaduto a Oldenburg, in Germania, dove il bambino era sparito dal 17 giugno. I genitori hanno detto di aver visto che giocava in giardino e da quel momento in poi era scomparso. Sono stati giorni di ricerche senza sosta, finché i soccorritori non lo hanno rinvenuto dentro un tombino, a 300 metri dalla sua abitazione.

Attualmente la polizia esclude l’ipotesi che qualcuno lo abbia rapito mentre quella più attendibile è che il piccolo si sia allontanato dalla sua abitazione e sia riuscito a infilarsi nel tombino senza saperne poi uscire.

Gli investigatori ipotizzano che si sia arrampicato in modo volontario in un tubo di drenaggio nei pressi di casa sua, per poi non sapersi orientare nei cunicoli delle fogne. Dopo il salvataggio, i soccorritori hanno provveduto a portarlo in ospedale. Nel complesso pare stia bene, anche se i dottori hanno optato per ricoverarlo per un po’ di giorni.