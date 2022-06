Milionario molla tutto e torna in Australia:«Voglio vivere in spiaggia a non far nulla»

Andrew Formica, 51 anni, amministratore delegato di Jupiter Fund Management, essendo milionario ha deciso di lasciare tutto e vivere per sempre spaparanzato al sole in una spiaggia del Downunder

«Voglio solo sedermi in spiaggia e non fare nulla». Questo è l’obiettivo che ha spinto Andrew Formica, 51 anni, amministratore delegato della Jupiter Fund Management, fondo investimento da circa 68 miliardi di dollari, a decidere di lasciare ogni cosa e trascorrere il resto dei suoi giorni con moglie e 4 figli in Australia, in una splendida spiaggia.

L’uomo ha cominciato a lavorare per la suddetta azienda nel 2019, e deve aver guadagnato a sufficienza negli ultimi anni e anche aver messo da parte quanto basta per annunciare che il prossimo 1° ottobre darà le dimissioni anche dalla carica di direttore dell’azienda di Londra. A sostituirlo ci sarà Matthew Besley.

Dietro la sua scelta non vi sarebbero dissidi con l’impresa, ma solo l’essere divenuto consapevole di aver dedicato abbastanza tempo della sua esistenza al lavoro. Intervistato da Bloomberg, la sua scelta sorprendente viene dal desiderio di passare del tempo con i suoi anziani genitori e di rientrare, dopo 30 anni in Inghilterra, in Australia, suo Paese d’origine. Nell’intervista spiega appunto qual è il suo desiderio: «Voglio solo sedermi in spiaggia e non fare nulla. Non penso a nient’altro».

Formica era approdato alla Jupiter dopo un’esperienza con la Janus Henderson Group dove, nel 2018, aveva perso la sfida per la leadership contro Dick Weil nella Janus, suo co-ceo in seguito alla fusione tra le due aziende. Negli ultimi 4 anni aveva però dovuto affrontare alcune criticità, dato che i clienti ritiravano liquidità dal fondo Jupiter, con l’azienda che non era in grado di fermare le uscite.

Solo nei primi tre mesi del 2022, gli investitori hanno portato via 1.6 miliardi di sterline, come emerge dall’ultimo report. Tutto questo ha stressato fortemente Formica. Ecco perché, probabilmente, la scelta di fare il grande passo: andare via da Londra (con una retribuzione che in 3 anni ha oltrepassato i 5 milioni di euro) per le spiagge della Gold Coast, in Australia.