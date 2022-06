Incendio in una casa nella notte: muore una 70enne

L’appartamento era sito al settimo piano in via Angelo Sismonda, a Roma. Ecco che cosa è successo

Stanotte a Roma, verso le ore 23:30, si è verificato un incendio in una casa a Pietralata. I vigili del fuoco si sono subito recati sul posto e al settimo piano dell’edificio, sito in via Angelo Sismonda 13, hanno trovato una donna senza vita di 70 anni.

Il fuoco si era propagato all’interno della stanza da letto, e la donna era nella camera affianco. Si è proceduto all’interdizione dell’abitazione per danni da fumo, ma non si sono registrati danni alla struttura dei locali.