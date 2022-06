Palpeggiò una cliente, 46enne in manette per violenza sessuale

Un uomo di 46 anni ha approfittato della temporanea prestazione lavorativa in una casa privata, per palpeggiare la padrona di casa

Un elettricista di 46 anni ha approfittato del lavoro temporaneo che stava svolgendo a casa di una donna, per alzarle la gonna mentre lei lo precedeva sulle scale per portarlo nel luogo in cui avrebbe dovuto svolgere i lavori, e palpeggiarle le gambe e poi, in modo energico, pure le natiche.

Questi fatti, che risalgono al dicembre 2019, hanno portato all’arresto del 46enne ad opera dei carabinieri di Guastalla. Dopo la denuncia della donna, l’uomo è stato indagato per violenza sessuale e l’anno scorso, durante il processo, l’uomo è stato giudicato colpevole dal Gip di Reggio Emilia che lo ha condannato a un anno e 4 mesi di prigione.

La condanna è diventata esecutiva a partire dal 4 gennaio 2022 e ha visto l’ufficio esecuzioni penali emettere l’ordinanza di carcerazione per l’elettricista poi inviata ai carabinieri di Guastalla. I militari, una volta ricevuta la suddetta disposizione, hanno portato il 46enne in carcere a Reggio Emilia per scontare la sua pena.