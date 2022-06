Prosegue l’escalation del caldo: nel weekend ci si aspettano picchi di 44 gradi

L’anticiclone africano continua a imperversare nel nostro Paese. E nel weekend la temperatura sarà ancora più elevata, toccherà i 44 gradi

Prosegue l’ondata di gran caldo in tutta l’Italia. Il weekend sarà ancora più bollente, con picchi di 44 gradi. Certo non è propriamente rassicurante il fatto che si stia assistendo a temperature al di sopra della media stagionale a partire dal 10 maggio scorso, nonostante temporali molto forti, che rinfrescano un po’ l’aria ma poi provocano solo danni.

L’ondata di caldo dovrebbe durare «almeno un’altra settimana, con i primi segnali di cedimento attesi al nord non prima di mercoledì 6 luglio». Prevista qualche pioggia al Nord, anche abbastanza forte, ma poi «nel weekend si avranno temperature fino a 39-40 gradi a Firenze e Roma, 36-37 gradi anche a Milano e in Val Padana con valori ‘algerini’ anche al Sud. E come è successo negli ultimi giorni, il Centro potrebbe essere colpito in modo più intenso rispetto al resto dell’Italia: sono attese punte di 42 gradi nelle zone interne di Umbria, Lazio ed Abruzzo».

Il picco dovrebbe essere raggiunto lunedì prossimo, 4 luglio, dopodiché potrebbe esserci una discesa graduale delle temperature.