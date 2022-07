Chiede delle info a due passanti, e loro lo pestano a sangue

Un giovane di 31 anni, polacco, era arrivato a Londra in cerca di un lavoro. Da due ore era in città, poi l’aggressione

Un giovane polacco di 31 anni ha raccontato di aver chiesto delle info a due passanti, dopo che era giunto a Londra da un paio d’ore. Lui si chiama Kamil Sobala e quando ha visto delle persone all’esterno di un pub dalle parti di Victoria Station, si è avvicinato per chiedere info e lo hanno pestato.

Coloro che lo hanno assalito, dapprima gli hanno chiesto di dove fosse e poi, quando ha detto di venire dalla Polonia, lo hanno selvaggiamente pestato. I due uomini lo hanno infatti spinto a terra e preso a pugni, per poi lasciarlo sanguinante in strada e fuggire.

Il 31enne è stato portato in nosocomio dove ha ricevuto le cure necessarie e sul posto è giunta anche la polizia che sta cercando di comprendere la dinamica dell’aggressione e in particolare di risalire ai responsabili del pestaggio. Hanno però comunicato che non investigheranno per crimini d’odio.

Il giovane aveva già abitato in Inghilterra 9 anni fa, ma poi era dovuto tornare in Polonia. Alcuni mesi fa aveva scelto di tornare a Londra per cercare un lavoro. Oggi il giovane si dice spaventato, teme a uscire di casa.