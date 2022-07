Il Bonus da €2500 è una preziosa opportunità per i disoccupati, vediamo perché

La disoccupazione è un grave dramma italiano.

È importante ricordare come nel solo sud Italia ci sono più disoccupati di lunga durata rispetto all’intera Germania.

Il dramma della disoccupazione ha un impatto veramente notevole sulle vite delle persone ma questo bonus da 2500 può rappresentare un aiuto reale per tanti Italiani.

Un aiuto prezioso per i disoccupati

Questo bonus messo in campo dal governo inizialmente valeva mille euro. Tuttavia il governo è poi tornato su questo aiuto potenziandolo a 2500 euro e questo è particolarmente importante. Questo bonus non è pensato specificamente per i disoccupati eppure proprio per loro può essere particolarmente prezioso. Il nome di questo bonus può facilmente trarre in inganno perché è di norma chiamato bonus patente. Ovviamente però il governo non ha nessun interesse ad erogare 2.500 euro per i comuni cittadini che vogliono prendere la patente B. Infatti questo bonus punta ad aiutare tutti coloro i quali vogliano conseguire la costosa patente ed abilitazione per poter fare il lavoro di camionisti ed autotrasportatori. In Italia infatti c’è una forte mancanza di camionisti.

Un veloce reinserimento nel mondo del lavoro

Da nord a sud questa figura viene fortemente ricercata dalle aziende del settore ma non si trovano persone disposte a fare questo lavoro.

C’è da dire che la patente e l’abilitazione necessaria per fare il camionista è piuttosto costosa e può arrivare a costare anche €3000. Quindi il bonus del governo serve proprio a compensare questo costo iniziale piuttosto pesante. Ma il bonus da 2500€ per fare i camionisti può essere ulteriormente potenziato. Come abbiamo visto dagli iniziali 1.000 euro il Governo è passato a 2500 euro che è il valore attuale di questo aiuto. Tuttavia c’è da sottolineare come le regioni siano intervenendo sulla stessa questione. Infatti alcune regioni italiane hanno messo in campo dei loro bonus per incentivare a fare i camionisti che sono cumulabili con quello dello Stato. Dunque in molte regioni italiane chi voglia avere la patente per guidare i tir può percepire anche cifre notevolmente più alte rispetto ai 2500 euro. Il bonus statale non ha un tetto ISEE ma un tetto di età a 35 anni. I bonus regionali alle volte prevedono dei tetti ISEE.