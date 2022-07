Il Bonus turismo 2022 ti fa andare in vacanza e ti regala due notti extra, da non perdere

Non è assolutamente un mistero che gli italiani stiano cercando di risparmiare su tutto. Infatti quest’anno tantissimi non andranno in vacanza.

Eppure arriva un nuovo aiuto che può consentire agli italiani di andare in vacanza nonostante la crisi e di godersi anche due notti extra.

Come sappiamo la situazione economica per le famiglie italiane è veramente disastrata. La precarietà lavorativa e gli stipendi da fame sono ormai la norma nel nostro paese.

Un aiuto per gli italiani che vogliano risparmiare in vacanza

L’arrivo della guerra in Ucraina e della fortissima inflazione hanno fatto il resto.

Tra l’altro in Europa è anche attesa una forte recessione e quindi non stupisce che le famiglie facciano economia. Mentre sale la tensione e la rabbia nei confronti del salario minimo e soprattutto del reddito di base universale, questo nuovo aiuto sulle vacanze degli italiani può essere una piccola mano per questa estate. Prendersi una bella vacanza dopo un durissimo anno di lavoro è qualcosa non solo di piacevole ma anche di necessario per la salute psicofisica. Eppure le vacanze costano e così questo aiuto può essere davvero prezioso.

Due notti extra per tutto gli italiani e senza ISEE

Si tratta di un aiuto di cui possono beneficiare tutti i cittadini italiani e che non ha nemmeno un limite ISEE. A mettere in campo questo bonus sulle vacanze è la regione Lazio. Dunque tutti gli italiani che andranno in vacanza in una delle tantissime strutture convenzionate con questa promozione lanciata dalla regione Lazio potranno beneficiare addirittura di due notti extra. Non ha importanza che si tratti di hotel, bed and breakfast o qualsiasi altro tipo di struttura ricettiva. Anche gli agriturismo rientrano in questa promozione e sono veramente tante le strutture ricettive del Lazio che vi hanno aderito.

Come chiedere il bonus

Per poter beneficiare di queste due notti extra presso le strutture del Lazio bisogna andare sull’apposita piattaforma predisposta dalla regione. Come abbiamo detto non esiste un tetto ISEE per beneficiare di questa promozione ma la piattaforma ancora non è partita. Dalla regione però assicurano che ben presto la piattaforma sarà operativa e di conseguenza tutti gli italiani che hanno deciso di trascorrere le loro vacanze nella bella regione del Lazio potranno beneficiare di questo.