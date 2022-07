Meteo OGGI venerdì 1 luglio | Sole e caldo intenso

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 1 luglio. Sulla nostra Penisola continua a dominare l’anticiclone africano Caronte, con sole e caldo intenso. Afa e temperature molto alte, soprattutto nelle grandi città.

Sebbene si conti ancora qualche sprazzo di instabilità nel Nord Italia, il vero protagonista rimane l’anticiclone africano Caronte, che continua ad essere presente su tutta la nostra Penisola, e ad espandersi con più vigore su tutto il Paese. Fin dalla mattinata si avrà un tempo atmosferico ampiamente soleggiato, all’insegna del caldo intenso da Nord a Sud. Eccezione fatta per qualche temporale pomeridiano lungo l’arco alpino (in possibile estensione fin verso le zone prealpini), la giornata di oggi sarà quindi caratterizzata da afa e alte temperature – con i picchi più importanti nelle grandi città.

Nord

Qualche rovescio e temporali sparsi al mattino potrebbero interessare i settori delle Alpi e le Prealpi, mentre nel pomeriggioi n estensione anche a tutto il Veneto centrale e le restanti aree del Friuli-Venezia Giulia. Fenomeni anche intensi al mattino sui settori nord di Piemonte e Lombardia, ma è previsto un rapido miglioramento mattutino sulla Valle d’Aosta. Previsti fenomeni locali e moderati nel pomeriggio sulle Alpi piemontesi e lombarde, con il cielo che si schiarirà verso fine giornata. . Sul resto delle zone tempo stabile, soleggiato e con temperature in ulteriore lieve aumento. Previste punte di 34-35 gradi sulle zone di pianura.

Centro e Sardegna

Nuova giornata all’insegna dell’anticiclone africano Caronte. Su tutte le regioni il tempo sarà ampiamente stabile e soleggiato. Parziali addensamenti al mattino sulla parte meridionale della Sardegna, ma senza fenomeni associati. E ancora, deboli velature in transito e modesti annuvolamenti a evoluzione diurna sui rilievi marchigiani e abruzzesi. Punte di 35 gradi nelle grandi città.

Sud e Sicilia

Stretti nella morsa dell’anticiclone Caronte anche il Sud Italia e la Sicilia. Il cielo di oggi sarà generalmente sereno, salvo deboli velature in transito da metà giornata e qualche modesto annuvolamento a evoluzione diurna sui rilievi in genere. I valori massimi saranno in ulteriore lieve aumento: le colonnine di mercurio salirano fino a 35 gradi a Napoli e a Palermo, ma si registreranno picchi superiori nelle zone interne siciliane.

Temperature

Le minime sono oggi in calo su Salento, Valle d’Aosta, e i settori nord di Piemonte e Lombardia. In aumento anche marcato, invece, su Sicilia, Sardegna, Basilicata, Campania, Umbria, Toscana e settori appenninici di Abruzzo, Lazio, Marche ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda le massime, tempeature in calo su tutto il settore alpino/prealpino e sulla Sardegna nord-occidentale, mentre saliranno ancora aumento su Sicilia, sulla restante area della Sardegna, Calabria, Puglia, Molise, Campania, Lazio meridionale, centrali adriatiche, Umbria e settori est di Toscana ed Emilia-Romagna.

Venti

I venti saranno mediamente deboli variabili, con rinforzi settentrionali sulla Sardegna occidentale e a regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali. Previste forti raffiche durante i fenomeni temporaleschi.

Mari

Sarà mosso tendente a molto mosso il mare di Sardegna, mentre localmente mosso tendente a mediamente mosso sarà invece il canale di Sardegna. Localmente mosso l’alto Adriatico, mentre saranno poco mossi i restanti mari. Il moto ondoso è in lento aumento sul Mar Ligure.