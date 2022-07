Questi 3 elettrodomestici non necessari consumano quanto il condizionatore, spegnili

Le famiglie italiane sono in cerca di tutti i modi utili per risparmiare.

Infatti le bollette dell’energia e del gas sono sempre più care. L’inflazione e la guerra in Ucraina rendono sempre più costose le bollette e per tante famiglie diventa concretamente difficile andare avanti.

Non stupisce quindi che gli italiani cerchino tutti i modi per risparmiare specialmente adesso che con l’arrivo dell’estate c’è anche la spesa del condizionatore.

Ecco come risparmiare tanto sulla bolletta

Con l’energia più cara gli italiani hanno timore di tenere acceso il condizionatore ma ci sono ben 3 elettrodomestici non necessari che consumano tantissimo e che se spenti possono offrire un concreto vantaggio.

Prima di vedere quali sono questi elettrodomestici è importante ricordare che se la casa è ben isolata dal punto di vista termico si può risparmiare tanto sia in inverno sul riscaldamento che in estate sul condizionatore. Ma poi c’è anche da sottolineare come la lavatrice e la lavastoviglie abbiano dei programmi Eco che sono particolarmente preziosi. Infatti scegliendo il programma Eco ma soprattutto sciogliendo di fare i lavaggi rigorosamente a pieno carico si potrà risparmiare tanto. Il primo elettrodomestico non necessario ma molto energivoro è il forno elettrico.

I tre elettrodomestici da spegnere

Si tratta di uno strumento sicuramente comodo ma in estate è decisamente meglio lasciarlo perdere e preferire piatti veloci e freddi che evitino questo forte impatto energetico. Un altro elettrodomestico non necessario ma capace di avere un forte impatto sulla bolletta è l’asciugatrice. Sicuramente l’asciugatrice fa risparmiare tanto tempo e tanta fatica ma il suo costo è notevole e di conseguenza è meglio tenerla spenta in questo periodo. Tornare a stendere i panni a mano potrà far risparmiare notevolmente sulla bolletta. Un altro elettrodomestico che è in grado di consumare veramente tanto è la friggitrice. La friggitrice ha un consumo notevole e chiaramente non è un elettrodomestico necessario. Limitando al massimo le fritture si potrà conseguire un notevole risparmio. Inoltre è sempre molto consigliato utilizzare le lampadine led invece delle altre e tenere spente le luci in casa nelle stanze dove non siamo. Sono strategie che possono far risparmiare davvero tanto.